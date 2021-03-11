Tren istasyonunda elektrik akımına kapılan iki mülteci ağır yaralandı
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Tren istasyonunda elektrik akımına kapılan iki mülteci ağır yaralandı

11.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:13

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda elektrik akımına kapılan 2 sığınmacı ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda elektrik akımına kapılan 2 sığınmacı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya ihracat taşıyan yük trenine kaçak yollarla binmeye çalışan yabancı uyruklu iki kişi, vagonların üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattı kablosuna dokununca akıma kapıldı.

Sığınmacıları ağır yaralı halde gören makinist ve istasyon görevlileri elektrik akımını keserek durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarından çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan iki sığınmacıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından vagondaki dorsede çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tren istasyonunda elektrik akımına kapılan iki mülteci ağır yaralandı
Tren istasyonunda elektrik akımına kapılan iki mülteci ağır yaralandı
Tren istasyonunda elektrik akımına kapılan iki mülteci ağır yaralandı
Tren istasyonunda elektrik akımına kapılan iki mülteci ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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