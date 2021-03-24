Tekirdağ'da Trakya Organize Sanayi Bölgeleri istişare toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da, Trakya'da yer alan Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) sorunlarının müzakere edildiği "Trakya Organize Sanayi Bölgeleri" istişare toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Soner Erkek, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratları ve OSB'lerin yönetim kurulu başkanları katıldı.

Vali Aziz Yıldırım burada yaptığı konuşmada, OSB'lere dair bakanlık kararıyla çözülebilecek problemleri ele alarak, sorunların görüşülmesi için toplantı düzenlediklerini söyledi.

Soner Erkek de sanayicinin yanına gelerek sıkıntılarını, sorunlarını dinleyip not alıp sorunlara çözüm yolları bulup sanayicinin sıkıntılarını çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Meclis Başkanı Noyan'ın sunumunun ardından sorunlar müzakere edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman