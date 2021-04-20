Tekirdağ'da "Trakya Bölgesi Mutfağının Bölge Turizmine Katkısı" söyleşisi düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu tarafından "Trakya Bölgesi Mutfağının Bölge Turizmine Katkısı" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu tarafından "Trakya Bölgesi Mutfağının Bölge Turizmine Katkısı" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Turizm Haftası kapsamında, Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Sinem Akman'ın moderatörlüğünü yaptığı, İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doç. Dr. Gül Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi çevrim içi gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Yılmaz, söyleşide, Trakya'nın turizm potansiyeli yüksek olan bir bölge olduğunu söyledi.

Trakya'yı her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, "Trakya tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle her zaman insanların merak ettiği gelip görmek istediği yerler arasında yer alıyor. Bölgenin İstanbul'a yakınlığı da burası için bir avantajdır. Kırklareli doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen herkesin tercih ettiği kent. Edirne tarihi ve kültürüyle insanları çekiyor. Tekirdağ'da deniz, kum, güneş arayan herkesin tercih ettiği bir yer. Ayrıca Tekirdağ bağ rotaları, coğrafi tescilli ürünleri ile gastronomi turizmi için de önemli bir potansiyele sahip." dedi.

Trakya'nın zengin bir mutfağı olduğunu belirten Yılmaz, "Trakya'da göçmen bir topluluk olduğunu görüyoruz. Bu insan çeşitliliği yemek kültürlerine de yansımıştır. Yöre halkının çoğuna baktığımızda Boşnak, Arnavut, Tatar ve Gacallar gibi göçmenlerden oluştuğunu görüyoruz ve bununla beraber zengin bir kültür de beraberinde geliyor. Bununla birlikte yemek kültürü de zenginleşmeye başlıyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli yemeklerinin yanı sıra önemli coğrafi işaretli ürünlerine de sahip. Bunlarda bölge için önemli." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, gastronomi turizminin de ülkeler için önemli bir pazar olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'de gastronomi turlarının belirlenen 46 rotasına baktığımızda çoğunluğunu Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi illeri oluşturuyor. Bu turlar kültür turu ve yerel mutfak paketlerini içeriyor. Tamamen gastronomi turları olmadıklarını görüyoruz. Bu turlarda tek gastronomi turu diyebileceğimiz Gaziantep gurme turu var. Buna tam anlamıyla gastronomi turu diyoruz. Tekirdağ'da Valilik, belediye ve üniversitelerin bir araya gelerek mutfak kültürünün neler olduğu, bölgenin lezzet ustalarıyla bir araya gelerek görüşmesi gerekiyor. Bunların görüşülmesinden sonra turlar düzenleyerek bu lezzetlerin nasıl yapıldığının gösterilmesi, gastronomi festivali, gastronomi yarışmaları düzenlemek gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman