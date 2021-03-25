Tekirdağ'da traktörlerden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da traktörlerden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da traktörlerden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktörlerden yaklaşık 2 ton demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktörlerden yaklaşık 2 ton demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların traktörlerinden demirlerin çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu hırsızlığı gerçekleştirenlerin G.U, S.A. ve Ö.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Yunus Emre Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da traktörlerden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:30:11. #1.15#
title