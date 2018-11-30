Tekirdağ'da Trafo Patlaması
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir trafoda yaşanan patlama nedeniyle ilçenin bir bölümünde elektrik kesintisi uygulandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir trafoda yaşanan patlama nedeniyle ilçenin bir bölümünde elektrik kesintisi uygulandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonrası ilçenin bir bölümünde elektrikler kesildi.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin müdahalesi sonucu arıza giderildi ve 3 saatin ardından kesinti yapılan bölgeye yeniden akım verildi.