Tekirdağ'da trafo duvarlarına çizilen resimlerle "sosyal mesaj" verilecek
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Tekirdağ'da trafo duvarlarına çizilen resimlerle "sosyal mesaj" verilecek

23.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:42
Tekirdağ'da trafo duvarlarına çizilen resimlerle

Tekirdağ'da Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla, trafo duvarlarına çizilen resimler ve yazılan sloganlarla sosyal içerikli mesajlar verilecek.

Tekirdağ'da Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla, trafo duvarlarına çizilen resimler ve yazılan sloganlarla sosyal içerikli mesajlar verilecek.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bazı elektrik trafolarının dış duvarlarına resimlerin çizilmeye başlandığını söyledi.

Serigrafi ekiplerinin ilk olarak "gözü yaşlı kadın" figürü ile "Kadına şiddete hayır" yazısını çalıştığını belirten Sarıkurt, trafo duvarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, maske ve sosyal mesafe uyarılarına da yer verileceğini bildirdi.

Sarıkurt, gelecek günlerde ilçedeki diğer trafo merkezlerinde de aynı uygulamaların yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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