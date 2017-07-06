Tekirdağ'da Trafik Kazası

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kerem Said Cevahir'in kullandığı 34 GT 3665 plakalı otomobil, Sağlık Mahallesi Edirne yolu üzerinde, Gürkan Serbes yönetimindeki 22 LR 188 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Fuat Maral idaresindeki 34 UL 1206 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak, şarampole yuvarlandı.



Kazada, Gürkan Serbes'in kullandığı otomobildeki Sultan Erol (39), Leman Serbes (47) ve Berke Serbes (1) ile sürücüler Maral ve Cevahir yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.