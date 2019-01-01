Tekirdağ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Saray yönüne giden Halil Emre idaresindeki 34 LG 9495 plakalı otomobil Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda Yiğit Maruf'un kullandığı 34 LR 3254 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri Emre ve Maruf ile araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine oley yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA