Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

25.08.2019 17:12

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Özkan Çelik (22) idaresindeki 52 ABD 417 plakalı kamyonet Kınıklar Mahallesi'nde emniyet şeridinde duran 10 LN 468 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Çelik ve kamyonette yolcu olarak bulunan Mutlu Gün (37) ile otomobildeki Sedat, (39),Tuğçe (38), Tuana (6) ve Rüzgar Çakır (2) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara ve Tekirdağ devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA