Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

25.08.2019 05:09
Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.


İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi.


Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara ve Süleymanpaşa'daki hastanelere kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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