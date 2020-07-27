Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
27.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:04

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Hereke Mahallesi yakınlarındaki Yörük sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Soner Tuna yönetimindeki 06 BN 5855 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ne giden Naim Girgin yönetimindeki 59 AF 432 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada Soner Tuna, Necdet Gün ve Mehmet Uçar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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