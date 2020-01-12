Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

12.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:02

Muratlı ilçesinde meydana gelene trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A idaresindeki 59 DS 035 plakalı otomobil çevre yolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazara sürücü M.A ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA