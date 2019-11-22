Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

22.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:46

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.45 sıralarında Muratlı-Tekirdağ karayolunda Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan Muratlı istikametine doğru seyir halinde olan G.G. idaresindeki 06 AHH 643 plakalı araç, sollama yaparken aracın kayması sonucu karşı şeride geçti ve karşı şeritte ilerleyen H.I. yönetimindeki 34 ACL 416 plakalı araca çarptı. Kazada sürücüler ile M.A. isimli şahıs yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan kazada G.G. idaresindeki 06 AHH 643 plakalı aracın arka kasasında bulunan çelik jantın fırlayarak önce A.G. idaresindeki 34 BFD 159 plakalı araca, sonra da C.B. idaresindeki 59 DA 940 plakalı araca çarparak maddi hasar verdiği görüldü.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA