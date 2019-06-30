Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erdinç Kılıç (44) idaresindeki 59 LF 559 plakalı otomobil Kozyörük Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.

Kazada yaralanan 3 kişi 112 Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA