Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hülya C. idaresindeki 41 EB 141 plakalı otomobil ile Ahmet T. yönetimindeki 22 RN 610 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Hülya C. ve Ahmet T. yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla, diğeri ise otomobil ile olay yerinden Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen Bölge Trafik ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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