Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kiremitlik Mahallesinde Ahmet Çetin (34) yönetimindeki 59 EH 964 plakalı tanker ile Ethem Demir (45) yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışan araçlar savrularak yol kenarında bekleyen sürücü Dilek Aydoğan yönetimindeki 34 SY 8776 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada tanker sürücüsü ile yol kenarında bekleyen otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir Sami Çıkık (65) yaralandı.

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA