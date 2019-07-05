Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Tunç idaresindeki 34 BDV 260 plakalı otomobil ile Doğancan Altunay idaresindeki 59 T 5025 plakalı ticari taksi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Tunç ile ticari takside yolcu olan Mesut Topal ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA