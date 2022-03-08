Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da Muratlı çevreyolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Muratlı çevreyolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi tarafında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Semih Ş. idaresindeki 22 ES 849 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple önünde seyreden Öznur K. yönetimindeki 34 LY 3372 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki aracın hava yastıkları patladı ve sürücüsü Öznur K. yaralandı.

Yaralı sürücü Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bölge Trafik ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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