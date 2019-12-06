Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

06.12.2019 00:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:54
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, İnönü Caddesi üzeri Kaymakamlık Konutu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametine seyir halindeyken Dikmen sokağına sapan Kenan K. yönetimindeki 71 DU 862 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyreden Cevdet A.'nın kullandığı motosiklet çarptı.


Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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