Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

12.10.2019 00:46

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Genç Girişimciler ve İş Adamları Lokali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden bir motosiklet, aynı yönde seyreden otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Rahman K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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