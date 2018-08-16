Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Aydan (32) idaresindeki 59 LG 764 plakalı motosiklet, Hacıevhat Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ersan Keser'in kullandığı A TK 330 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Aydan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.