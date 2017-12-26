Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D'nin (42) kullandığı 33 NFY 69 plakalı çekici ve 42 EJF 92 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malkara-Şahin Mahallesi yolunda devrildi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Mehmet D'nin tedavisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et