Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokakta A.B. yönetimindeki 59 S 4004 servis aracı, yolda yürüyen Ayşe Bahtiyar'a (67) çarptı.



Kazada ağır yaralanan Bahtiyar, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Servis aracının sürücüsü A.B. gözaltına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.