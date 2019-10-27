Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında, H.G. idaresindeki 59 AB 952 plakalı tır yan yoldan kavşağa girmek isteyen Mehmet Buldağ (59) idaresindeki 59 NF 956 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Buldağ hayatını kaybetti. Buldağ'ın cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.