Tekirdağ'da trafik kazası : 1 ölü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ-Hayrabolu yolu Kandamış Mahallesi yakınlarında Mustafa Dinç'in kullandığı 59 HH 506 plakalı otomobil ile Bilal İşcan idaresindeki 34 BAG 522 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Dinç'in cesedi, Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.