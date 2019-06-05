Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Hayrabolu ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlkay Ataman'ın (32) kullandığı 59 HP 864 plakalı motosiklet, Lahana Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletlinin öldüğünü belirledi.

Ataman'ın cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA