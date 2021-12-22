Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

TEKİRDAĞ (İHA) - Edirne'de 2021 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 76 adet ve bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin 956 adet artarak 168 bin 812 adede ulaştı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Edirne'deki toplam 168 bin 812 motorlu kara taşıtının, 72 bin 806'sı (yüzde 43,1) otomobil, bin 976'sı (yüzde 1,2) minibüs, bin 778'i (yüzde 1,1) otobüs, 23 bin 34'ü (yüzde 13,6) kamyonet 4 bin 599'u (yüzde 2,7) kamyon, 31 bin 315'i (yüzde 18,6) motosiklet, 370'i (yüzde 0,2) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 934'ü (yüzde 19,5) de traktörlerden oluşuyor.

Edirne'de Kasım ayında 4 bin 569 adet taşıtın devri yapıldı. Edirne'nde devri yapılan toplam 4 bin 569 taşıt içinde otomobil yüzde 66,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 10,7 ile traktör ve yüzde 4,5 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 3,3'ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Edirne'de 2021 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 76 adet ve bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin 956 adet (yüzde 2,4) artarak 168 bin 812 adede ulaştı.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 188 bin 967 adet araç bulunuyor. Edirne toplam 168 812 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının Binde 6,7'sine sahip konumunda olduğu da açıklandı.

Edirne'de 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla özel amaçlı yüzde 6,9, motosiklet yüzde 3,3, kamyonet yüzde 2,7, otomobil yüzde 2,5, kamyon yüzde 1,9, traktör yüzde 1,5, minibüs yüzde -0,2 ve otobüs yüzde -1,6 şeklinde gerçekleşti. - EDİRNE