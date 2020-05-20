Tekirdağ'da toprak kayması: 2 işçi toprak altında TEKİRDAĞ'da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı.

TEKİRDAĞ'da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmesi üzerine 2 işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA