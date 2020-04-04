Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu
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Tekirdağ

Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu

Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, ilçeler ve mahalleler arası yapılan toplu ulaşım pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

04.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:16
Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu

Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, ilçeler ve mahalleler arası yapılan toplu ulaşım pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili ilgili açıkladığı giriş çıkış yasağı ve bu şehirlerle ilgili olarak ilave tedbirlerin alınması konusunu illerin Hıfzıssıhha kurullarına bıraktığı açıklamasının ardından Tekirdağ'da şehirler arası ulaşımın yanı sıra ilçeler arası toplu ulaşım durduruldu.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunca korona virüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındığı belirtildi.

Tüm giriş ve çıkışlar durduruldu

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya'da hızlı şekilde yükselen Korona virüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir: 03/04/2020 Cuma günü saat 24.00 itibariyle Tekirdağ'ın komşu illeriyle olan bütün karayolu bağlantı noktalarında Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularında Sahil Güvenlik ve gerektiğinde Deniz Polisi ekiplerimiz tarafından Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarımızın yetkili kurumlarınca istisna olarak belirlenmiş ve izin verilmiş araçlar hariç diğer tüm araçların giriş çıkışları durdurulmasına, İlimiz sınırlarından kara, hava, deniz ve demiryolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç, özel deniz araçları,özel hava araçları ve yaya vb. dahil) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına, İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen 15 günlük süre boyunca ikamet yerlerinde kalmalarına, İlimizde sadece aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilmesine, Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan ilimize giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyulmasına, Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmamalarına, Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabilmelerine, Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahipleri, ikamet ve işyerlerinin ilimizden farklı illerde bulunması durumu, iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vb.) belgeleri ibraz etmek şartı ve mülki idare amirlerinin yazılı izni ile yapılabilmesine" denildi.

Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu

Kaynak: İHA

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Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu
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