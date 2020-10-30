Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı
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Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı

30.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:39
Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik toplantı salonunda Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Tekirdağ'daki salgının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yürütülmekte olan filyasyon çalışmalarında görev yapan ekiplerin artırılması, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sürekli işçi statüsündeki personelin filyasyon çalışmalarında ve kurumların sağlık hizmetlerinde şoförlük yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına karar verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren Cem Çelebioğlu Ortaokulunun bütün sınıf seviyelerinde haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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