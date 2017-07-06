Tekirdağ'da Toplu Nikah ve Sünnet Şöleni

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde belediye tarafından 10-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Ayçiçeği Festivalinde toplu nikah ve sünnet töreni yapılacak.



Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu yaptığı açıklamada, toplu nikah ve sünnet işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşların, Hayrabolu Belediye Başkanlığına müracaat ederek başvurularını yapabileceklerini belirtti.



Toplu nikah ve sünnet işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşların, 31 Temmuz'a kadar başvurularını yaptırmaları gerektiğini belirten Altayoğlu, "Bu yıl yapılacak olan 27. Ayçiçeği Festivali kapsamında geleneksel olarak düzenlediğimiz Toplu Nikah ve Sünnet törenini gerçekleştireceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ