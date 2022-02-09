Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir tırın dorsesinin mührünün söküldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, dorsede yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin sırt çantasında şişme bot ele geçirildi.

Tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü. Yabancı uyrukluların Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Göçmen, Güncel, Haberler

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