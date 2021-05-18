Tekirdağ'da tır kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki tırın yoldan çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki tırın yoldan çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert A. idaresindeki 59 AAD 894 plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya düştü. Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tırda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı Jandarma ekipleri ise, yoldaki trafik akışı güvenliğini sağladı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı