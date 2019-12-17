Tekirdağ'da tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Tekirdağ'da tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

17.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:46
Tekirdağ'da tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

'ın ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Ceylan'ın kullandığı 59 EC 640 plakalı traktör Muratlı yolunda, Emrah Turgut'un kullandığı 59 AJ 326 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ceylan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler