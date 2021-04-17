TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN BAKLAVA YÜKLÜ PANELVANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
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TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN BAKLAVA YÜKLÜ PANELVANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM otoyolunda önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan baklava yüklü panelvan minibüste 1 kişi öldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM otoyolunda önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan baklava yüklü panelvan minibüste 1 kişi öldü.

Kaza, TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği baklavaları Edirne'ye götüren Zafer Algaç yönetimindeki 34 PLG 04 plakalı panelvan minibüs, sürücünün aracın kontrolünü yitirmesi üzerine önünde seyreden Halil Yılmaz'ı kullandığı TIR'ın 59 ACF 591 plakalı dorsesine çarptı. Şiddetli çarpmada, TIR ve minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, minibüsteki Hayrettin Keskin, araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede panelvanda bulunan Hayrettin Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın yaptığı incelemede hız kadranı 120 kilometrede takılı kalan minibüs sürücüsü Zafer AlgAç, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN BAKLAVA YÜKLÜ PANELVANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN BAKLAVA YÜKLÜ PANELVANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN BAKLAVA YÜKLÜ PANELVANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN BAKLAVA YÜKLÜ PANELVANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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