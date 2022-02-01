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Tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı

Tekirdağ'da bir tilkinin doğada beslenmesi, dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir tilkinin doğada beslenmesi, dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Doğada yem bıraktıkları bölgelere fotokapanlar kuran ekipler, yabani hayvanların besin maddelerinden faydalanıp faydalanmadığını takip etti.

Fotokapanlara, tilkinin doğaya bırakılan besinleri yemesi yansıdı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Güncel, Haber

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