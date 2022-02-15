Tekirdağ'da "Tezhip Sanatı Sergisi" açıldı

Süleymanpaşa ilçesinde açılan "Tezhip Sanatı Sergisi"nde kursiyerlerin yaptığı çalışmalar beğeniye sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, geleneksel sanatların önemli olduğunu söyledi.

Tarihte geleneksel el sanatında resim çok fazla yer almayınca, sanatçıların yazıya yöneldiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hat sanatı diyoruz ve yazının en güzelini ortaya koymuşuz. Dünyada başka bir kültürün bu kadar güzel yazı yazıp, yazdığı yazıları bir sanat eserine dönüştürerek bir taraftan da tezhip gibi daha güzel bir sanatla süslemek suretiyle mekanları şenlendirdiğini göremiyoruz. Sadece bizim kültürümüzde var ve bunu yaşatan ustalarımıza, bunu yaşatan hocalarımıza, bunlara katkı veren kursiyerlerimize, yeni şeyler öğrenip yeni katkılarda bulunanlara ve bunları destekleyenlere şükranlarımı arz ediyorum."

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Çetinkaya, Süleymanpaşa Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Uzunlar ve Sabri Çınar ile Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da katıldı.

Sergiyi gezen Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, kursiyerlerin yaptığı tezhip sanatı eserlerini inceledi.