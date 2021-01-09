Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor

09.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:06
Tekirdağ'da tescilli

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tescilli tarihi deponun restore edildiği bildirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tescilli tarihi deponun restore edildiği bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Büyük Meydan Projesi çerçevesinde Telekom binasının yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yanındaki tescilli tarihi depo binasının restorasyon çalışması sürüyor.

Tarihi binada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kentimiz sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile günümüzde çok önemli bir değerdir. Sahip olduğumuz bu değeri koruyabilmek, korurken özüne sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Meghan Markle Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 14:07:36. #1.15#
title