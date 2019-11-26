Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.