Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:34
Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'ın ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA
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