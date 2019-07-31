Tekirdağ'da terör operasyonu

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen D.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA