Tekirdağ'da terhis olan askerler memleketlerine uğurlandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün birliklerinden memleketlerine uğurlandı.
31.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:30
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün birliklerinden memleketlerine uğurlandı.
- Çorlutekirdağ
Çorlu'da bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler, bugün birliklerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Maskeli şekilde birliklerinden isimleri tek tek okunan askerlerin ateşleri ölçülüp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, kendileri için hazırlanan ve dezenfekte edilen otobüslere bindi. Bazı askerleri ise kendisini karşılayan aileleri ile memlekete gitmek için yola çıktı.
- Çorlutekirdağ
Kaynak: DHA