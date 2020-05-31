Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandı Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün virüs tedbirleri kapsamından birliklerinden memleketlerine uğurlandı.

Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün virüs tedbirleri kapsamından birliklerinden memleketlerine uğurlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler, bugün birliklerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Maskeli şekilde birliklerinden isimleri tek tek okunan askerlerin ateşleri ölçülüp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, kendileri için hazırlanan ve dezenfekte edilen otobüslere bindi.

Bazı askerleri ise birliklerine gelen aileleri alarak evlerine götürdü.

Kaynak: DHA