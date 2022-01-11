Tekirdağ'da telefon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da telefon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da telefon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 kişi tutuklandı
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki iş yerlerinden telefon ve dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki iş yerlerinden telefon ve dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin R.K, Ö.F.T, V.Y, M.D, M.Ç, Y.O. ve H.Y. olduğunu belirledi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan R.K. ve Ö.F.T. İstanbul'da yakalandı.

Kapaklı'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada Kapaklı ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

 ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title