Tekirdağ'da telefon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki iş yerlerinden telefon ve dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin R.K, Ö.F.T, V.Y, M.D, M.Ç, Y.O. ve H.Y. olduğunu belirledi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan R.K. ve Ö.F.T. İstanbul'da yakalandı.

Kapaklı'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada Kapaklı ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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