Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilen ev sahibi, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğleden sonra Malkara'nın kırsal Danışment Mahallesi'nde Salih Karakuş'a (75) ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evi sardı. Evde bulunan ve yangına müdahale eden Salih Karakuş, eşi Zatiye Karakuş (65) ve kızı İlknur Kantürk (44) dumandan etkilendi. Alevleri gören mahalleli ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da yangın itfaiyeye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.


Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Son Dakika Haberleri
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