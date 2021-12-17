Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
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Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik, nitelikli yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik, nitelikli yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik olarak 4 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 182 gram metamfetamin maddesi, bir adet kuru sıkı tabanca, 84 adet kurusıkı tabanca mermisi, değişik çaplarda 11 mermi, bir adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile 18 adet fişek, bir adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden E.A., N.A., İ.E. ve M.B. sevk edildikleri Çorlu Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Serdar Şahin/ İHA)

Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ'da tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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