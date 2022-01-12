Son dakika haber | Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.