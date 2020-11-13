Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
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Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

13.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:13
Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 5 şüphelinin 'nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarını işlediğini belirledi. Şüpheliler hakkında yapılan çalışmada bilgi veren 17 kişi ile müşteki ve mağdur sıfatıyla 25 kişinin ifadelerine başvuruldu. Polis, daha sonra şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda evrak, dokumanlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 TL para ele geçirdi.Polis, suçlarla bağlantısı olduğunu belirlediği 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyette soruşturmaları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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