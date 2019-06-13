Tekirdağ'da "tefecilik" operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri "tefecilik ve yağma" suçlarına karışan şüphelileri yakalamak amacıyla Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ö. ve M.K. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA