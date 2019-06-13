Tekirdağ'da "tefecilik" operasyonu
Tekirdağ'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri "tefecilik ve yağma" suçlarına karışan şüphelileri yakalamak amacıyla Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı işlemleri sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ö. ve M.K. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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