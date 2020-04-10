Tekirdağ'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
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Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Tekirdağ'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emniyet ekiplerince korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 13 kişiye toplam 5 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

10.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Tekirdağ'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emniyet ekiplerince korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 13 kişiye toplam 5 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor. Ayrıca şehir genelinde devriye gerçekleştiren emniyet ekipleri, yasaklara uymayan vatandaşlara ise caydırıcı olması için kişi başı 392 TL idari para cezası uyguluyor.

Mangalcılara ceza kesildi

Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında Atatürk Mahallesi Turgut Özal Caddesi yanında bulunan arazide toplu şekilde masada oturan 8 kişiye 5326 sayılı Kabahaler Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca idari işlem yapıldı. Ayrıca şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. sayılı maddesince de cezai işlem gerçekleştirildi.

Tüm ihbarlar değerlendiriliyor

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan bir adreste kumar oynandığı yönünde ihbar alan emniyet ekipleri, bahse konu adreste bulunan 5 kişiye de tedbirlere uymadığı gerekçesiyle idari yaptırım uyguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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