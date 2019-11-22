Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı

22.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:12

Tekirdağ'da yaralı olarak bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesinde bir pelikanı yaralı halde bulan vatandaşlar, ekiplere haber verdi.



Ekipler tarafından teslim alınan pelikan, tedavisinin ardından uygun bir bölgede doğaya salındı.

Kaynak: AA