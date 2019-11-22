Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı
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Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı

Tekirdağ'da yaralı olarak bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

22.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:12
Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı

'da yaralı olarak bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçesinde bir pelikanı yaralı halde bulan vatandaşlar, ekiplere verdi.


Ekipler tarafından teslim alınan pelikan, tedavisinin ardından uygun bir bölgede doğaya salındı.

Kaynak: AA
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